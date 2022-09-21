Теперь их носит Кейт: принцессу Уэльскую заметили в жемчуге покойной королевы Елизаветы II

Ни для кого не секрет, что любимым украшением королевы Великобритании Елизаветы II были жемчужные бусы. Именно это украшение монарх носила всю жизнь, считая частью своей "униформы".

В коллекции королевы было довольно много жемчуга, и до сих пор неизвестно его точное количество - у нее были бусы, подаренные родителями, некоторые она заказывала сама, но также в коллекции имелись и подарки от глав других государств.

Из-за того, что ожерелья очень похожи между собой, их довольно трудно идентифицировать, но было у Елизаветы II одно жемчужное колье, которое довольно сильно выделялось на фоне других, поскольку нити с жемчугом в нем длиннее. Также в этом колье была бриллиантовая застежка. Королева надевала эти бусы реже, чем остальные, и в основном на менее официальные мероприятия - обеды, балы или концерты.

Происхождение украшения неизвестно, но есть предположение, что оно было подарено Елизавете на коронацию эмиром Катара.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

После смерти монарха, вероятно, украшение перешло к супруге ее внука Уильяма - принцессе Уэльской. Кэтрин надела трехъярусные бусы на обед в Букингемском дворце, организованный для представителей Содружества.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также на принцессе были серьги покойного монарха и браслет из трех жемчужных нитей, который ранее принадлежал ее свекрови - принцессе Диане.

Читайте также:

Украшения королевы Елизаветы II (16 фото)