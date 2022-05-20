Теперь инвалид: история овчарки, которую спасли из Ирпеня

Пес Шах ищет себе нового хозяина.

Многие домашние любимцы украинцев приходят в себя от последствий российской агрессии в руках волонтеров и в клетках ветеринарных клиник. Говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

Один из них – пес Шах. Его волонтеры вывезли из Ирпеня. Дом, где он когда-то жил, разрушил артиллерийский снаряд, а его обломки попали бедняге прямо в хребет.

"Мы приехали и поняли, что у собаки не работают задние лапы. Он сидит на попе возле своего дома не на привязи. Очень дружелюбный. У него такое было желание жить", — рассказывает Екатерина.

Она помогла вывезти овчарку в Киев.

Еще в начале войны Екатерина основала благотворительный фонд "Тринити". Бывшая предпринимательница помогает украинцам гуманитаркой, транспортом и таким животным, как Шах.

"У него такая любовь к жизни. Он настолько дружелюбен. Он совершенно не чувствует, что у него не работают задние лапы. Он на передних делает все, что только можно", – говорит Катя.

Свою активность и любовь к окружающим собакам действительно не скрывает.

Сейчас именно волонтеры собирают деньги на инвалидную коляску для собаки. Помочь Шаху можете и вы. Сейчас ему очень нужен новый хозяин, который сможет ухаживать за животным с инвалидностью. Для этого фонд "Тринити" и "ЗооПатруль" просят распространять эту историю, чтобы Шах и другие животные нашли себе новый дом.

Каждый из нас может помочь животным во время войны. Для этого телеканал ТЕТ запустил инициативу #підтримай_ лапки. На сайте и в соцсетях телеканала рассказывают о центре помощи, где волонтеры помогают животным. Присоединяйтесь!

Раньше мы рассказывали о псе, который уже более двух месяцев ждет своих хозяев возле подъезда разрушенного дома в Бородянке.

Читайте также: