Теперь крупным планом: как выглядит новое кольцо Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

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Это произошло во время визита Меган и принца Гарри в Ноттингем ранее на прошлой неделе.

На пальце левой руки у герцогини Сассекской красовалось новое украшение, которое умеет следить за параметрами сна, бодрствования, физической активности, сердечных сокращений и других важным моментов.

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Меган Маркл / © Getty Images

Это умное кольцо Oura Ring 4, Меган Маркл носит уже не первый раз. Ранее похожее было и у принца Гарри, но он недолго его носил по неизвестным причинам. Это титановое устройство выпускается в различных вариантах отделки, цены начинаются от 349 долларов и варьируются в зависимости от модели.

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Кольца Oura синхронизируются с приложением для смартфона, предоставляя персонализированную информацию о сне, активности, восстановлении и общем самочувствии пользователей.

Меган Маркл / © Getty Images

Ранее, напомним, мы собрали для вас особые украшения в жизни герцогини Сассекской.

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