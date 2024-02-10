Теперь между ними пропасть: теплые фото принцев Уильяма и Гарри, которые в ссоре

Когда-то принц Уильям и принц Гарри были очень близки, а их мать принцесса Диана делала все возможное, чтобы братья были неразлучны и поддерживали друг друга по жизни.

Мы собрали для вас снимки братьев в разные годы, на которых видно, как они стояли горой друг за друга и были практически неразлучны.

На этом снимке братья обнимаются во время второго дня соревнований Audi Polo Challenge в Коворт-парке в Аскоте. Они оба играли в поло.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

А это кадр, сделанный на соревнованиях по легкой атлетике "Игр непокоренных" в Ли-Вэлли в Лондоне, в 2014 году. Международное спортивное мероприятие для военных получивших ранения и травмы - детище принца Гарри, которым он опекается до сих пор.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

Фото из любимой Южной Африки. Принцы Уильям и Гарри держат африканского каменного питона во время посещения образовательного центра Моколоди, июнь 2010 года в Габороне, в Ботсване. Это то самое место, куда Гарри отвез свою девушку Меган Маркл во время их первой романтической поездки.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

Принц Уильям и принц Гарри позируют на вечеринке O2 в честь чемпионата мира по футболу в Париже, кадр был сделан в октябре 2007 года.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

А это июнь 2010 года, братья посетили детский образовательный центр в Семонконге. Тогда Уильям и Гарри находились в совместном путешествии по Африке, которое включало Ботсвану, Лесото и Южную Африку. За это время они посетили ряд проектов, поддерживаемых соответствующими благотворительными организациями Sentebale (принц Гарри) и Tusk Trust (принц Уильям). Кульминацией поездки стал просмотр матча чемпионата мира между Англией и Алжиром в Кейптауне.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, недавно стало известно, с какой просьбой король Чарльз III обратился к своим сыновьям.

Читайте также: