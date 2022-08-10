"Теперь можно и Дашу Астафьеву пригласить в гости": пес Патрон показал свою "холостяцкую берлогу"

На Instagram-странице пса-сапера Патрона появилось видео, на котором он продемонстрировал свое новое жилье — небольшой вигвам в патриотическом голубо-желтом цвете, который пес называет "холостяцкой берлогой".

Хозяин Патрона Михаил показал подписчикам, как пес отдыхал в своей новой "жилой площади" и "защищал" ее. Патрону очень понравилось новое жилье.

"Когда переехал жить в собственную квартиру, но родители приходят каждый день в гости. Зацените, какой у меня прикольный Михаил", – написал под видео Патрон.

Фолловеры собаки шутят, что теперь он может пригласить к себе в гости свою звездную красавицу – Дашу Астафеву.

"Теперь можно и Дашу Астафьеву пригласить в гости... все-таки собственное жилье да еще такое красивое!" – написали они в комментариях.

Напомним, ранее Патрон хвастался своей новой игрушкой.

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