Теперь не только Камилла: ветер испортил прическу принцу Чарльзу

Обычно ветреная погода портит прически герцогине Корнуольской Камилле, но в этот раз досталось принцу Чарльзу.

Вчера Его Королевское Высочество прибыл в Бриджтаун, на Барбадосе. Принц Уэльский прибыл в страну перед ее переходом в республику в рамках Содружества. На этой неделе королева Елизавета II официально перестанет быть главой государства, а нынешний генерал-губернатор Дама Сандра Мейсон будет приведена к присяге в качестве президента.

Принц Чарльз / Getty Images

Видимо, ветер в аэропорту был сильный, так как тонкие волосы принца Чарльза аж разлетелись в разные стороны. Он был одет в синий костюм, светлую рубашку в мелкую клетку и голубой галстук с принтом. Выглядел улыбчивым и приветливым.

Принц Чарльз / Getty Images

Напомним, на выходных в прессу просочилась информация о том, что это Чарльз является тем человеком, который интересовался цветом кожи сына Меган и Гарри Арчи. Но Кларенс-хаус уже выпустил опровержение на этот счет.

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