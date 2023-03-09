Теперь официально: дворец подтвердил, что король Чарльз III дал титулы детям Меган и Гарри

Соответствующее изменение было внесено на официальный сайт королевской семьи. Хотя известно об этом стало за день до внесения этих изменений, после того как Меган Маркл и принц Гарри рассказали, что в прошлую пятницу крестили свою дочь, а их представитель подтвердил, что она теперь носит титул принцессы.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

В прессе много спекулировали на эту тему, даст ли король титулы или не даст, ведь между Сассекскими и остальными членами семьи сейчас вражда. Теперь стали известны некоторые подробности. Как пишет Express, король Чарльз III сказал своему сыну Гарри, что его дети получат полагаемый им титул принца и принцессы еще во время частной беседы после похорон королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

В соответствии с патентом на письма 1917 года, выданным королем Георгом V, дети Гарри и Меган получили право использовать титулы принца и принцессы, когда король Чарльз III вступил на престол 8 сентября 2022 года.

Теперь же официальный сайт королевской семьи был обновлен, чтобы отразить решение герцога и герцогини Сассекских использовать титулы принца и принцессы для своих детей Арчи и Лили.

Как выглядит линия преемственности на сайте британской королевской семьи / Фото: royal.uk

На странице, посвященной линии престолонаследия, к детям ранее обращались как к мастеру Арчи Харрисону Маунтбеттен-Виндзор и мисс Лилибет Диане Маунтбеттен-Виндзор. Однако теперь они появляются как принц Арчи Сассекский и принцесса Лилибет Сассекская.

Напомним, что дети Сассекские не получили титули принца и принцессы сразу, так как были слишком далеки от трона и являлись правнуками монарха. Они не полагались им по праву рождения так, как, например, старшему сыну принца Уильяма и Кейт – принцу Джорджу.

Почему Меган и Гарри так жаждали титулы для своих детей, мы подробнее рассказывали вот здесь.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Также подробнее о титулах других членов семьи мы рассказывали ранее вот здесь и подробно разбирали эту тему вот здесь.

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