Теперь официально: герцогиня Кембриджская приняла патронажи принца Гарри

Герцогиня Кембриджская официально берет на себя патронажи принца Гарри. Она была объявлена новым покровителем Футбольной лиги регби и Союза регби, ранее эта роль принадлежала герцогу Сассекскому.

Заявление Кенсингтонского дворца было опубликовано сегодня. В нем говорится:

"Эти новые патронажи, которые были даны герцогине Ее Величеством королевой, тесно связаны с давней страстью Ее Королевского Высочества к спорту и преимуществами, которые он может обеспечить на протяжении всей жизни, как в рамках нашего общества, так и на индивидуальном уровне".

В Instagram Кембриджских Кэтрин написала благодарственное сообщение.

"Я очень рада стать покровителем Футбольной лиги регби и Футбольного союза регби — двух замечательных организаций, которые стремятся использовать силу, которую может иметь спорт, объединяя сообщества и помогая людям процветать. Я с нетерпением жду возможности работать с ними на всех уровнях игр и болеть за Англию".

Кейт Миддлтон – большая поклонница разных видов спорта. Она посещала матчи по регби в Великобритании, а также турнир шести наций в Париже в 2017 году. А ее младшая сестра Пиппа рассказывала как-то в интервью журналу Vanity Fair о том, что для их семьи регби всегда имело большое значение:

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"Регби было большим событием для нашей семьи, и в центре внимания были международные матчи, которые часто проводились по субботам после обеда и были не только спортивными, но и социальными. Мы планировали наши выходные вокруг важных матчей, чтобы перекусить в перерыве между таймами или пообедать на коленях, как правило, с куриным пирогом или чем-то столь же уютным и английским. Если бы мы проиграли, мой отец был бы в отчаянии весь оставшийся день, как будто он действительно проиграл сам", - рассказывала Пиппа.

Герцогиня Кембриджская и Пиппа Миддлтон-Мэттьюз / Getty Images

Напомним, ранее принц Гарри был патроном этих организаций, но в 2020 году он отказался от своего покровительства после того, как они с женой Меган приняли решение уйти с поста старших членов королевской семьи.

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