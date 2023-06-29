Теперь официально: Меган и Гарри выселили из Фрогмор-коттеджа

Букингемский дворец подтвердил, что герцог и герцогиня Сассекские официально переехали из Frogmore Cottage – своей официальной резиденции в Британии, которая стала свадебным подарком от бабушки Гарри – королевы Елизаветы II.

Гарри и его супруга Меган вывезли свои вещи из своего бывшего дома в King's Windsor Estate, а новость об их отъезде была объявлена ​​через шесть месяцев после того, как их попросили съехать.

"Мы можем подтвердить, что герцог и герцогиня Сассекские покинули Фрогмор-коттедж и возместили расходы, понесенные Суверенным грантом в связи с ремонтом Фрогмор-коттеджа, таким образом, у Короны значительно увеличился актив", - говорится в официальном подтверждении.

Фрогмор-хаус / Фото: Associated Press

Коттедж был отремонтирован за 2,4 миллиона фунтов стерлингов, прежде чем Гарри и Меган переехали сюда в 2019 году. Супруги прожили там всего шесть месяцев, прежде чем объявить о своем решении покинуть Великобританию и начать новую жизнь за границей. Но оставили коттедж в качестве своей базы в Великобритании, сообщает Hello!. Позже пара возместила стоимость ремонта в рамках сделки, которая включала аренду Frogmore Cottage на несколько лет.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

В январе 2023 года король Чарльз III попросил Сассекских покинуть поместье. Также предполагалось, что в коттедж может переехать принц Эндрю, младший брат короля Чарльза, так как его попросили освободить Royal Lodge, где он живет со своей бывшей женой Сарой Йоркской и корги покойной королевы Елизаветы II.

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