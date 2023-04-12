Теперь официально: принц Гарри сообщил королю Чарльзу, приедут ли они с Меган на коронацию

Принц Гарри сообщил королю Чарльзу, что он будет присутствовать на коронации сам, а его супруга Меган останется дома в Калифорнии с детьми – принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Принц Гарри и Меган / Фото: Getty Images

Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором говорится, что они рады подтвердить присутствие герцога Сассекского.

"Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский посетит коронационную службу в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет", - говорится в заявлении дворца.

Гарри и Меган несколько недель не подтверждали свое присутствие на коронации Чарльза, но подтвердили, что приглашение по электронной почте получили.

Король Чарльз III и принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, 6 мая сыну Сассекский принцу Арчи исполнится четыре года. Видимо, Меган решила остаться с детьми в этот важный для сына день и не ехать на коронацию. Хотя, конечно, истинную причину мы не узнаем.

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