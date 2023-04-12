Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Теперь официально: принц Гарри сообщил королю Чарльзу, приедут ли они с Меган на коронацию

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1290
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Теперь официально: принц Гарри сообщил королю Чарльзу, приедут ли они с Меган на коронацию

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Чета Сассекских наконец-то ответила на приглашение на коронацию короля Чарльза III.

Принц Гарри сообщил королю Чарльзу, что он будет присутствовать на коронации сам, а его супруга Меган останется дома в Калифорнии с детьми – принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Принц Гарри и Меган / © Getty Images
Принц Гарри и Меган / Фото: Getty Images

Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором говорится, что они рады подтвердить присутствие герцога Сассекского.

"Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский посетит коронационную службу в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет", - говорится в заявлении дворца.

Гарри и Меган несколько недель не подтверждали свое присутствие на коронации Чарльза, но подтвердили, что приглашение по электронной почте получили.

Король Чарльз III и принц Гарри / © Getty Images
Король Чарльз III и принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, 6 мая сыну Сассекский принцу Арчи исполнится четыре года. Видимо, Меган решила остаться с детьми в этот важный для сына день и не ехать на коронацию. Хотя, конечно, истинную причину мы не узнаем.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1290
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация