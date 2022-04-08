Теперь под санкциями: как дочери Путина "заработали" состояние

С недавних пор старшие дочери президента Путина находятся под санкциями из-за того, что их отец развязал широкомасштабную войну против Украины.

Доподлинно не известно, сколько денег на личных счетах находится у Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой. Но о том, как дочери кремлевского "фюрера" заработали свое состояние, все же некоторая информация есть. Кстати, их отец однажды публично говорил, что его дочери живут в России, учились только в России и свободно владеют тремя иностранными языками.

Старшая Мария Воронцова – врач, специализируется на детской эндокринологии, а младшая Катерина - бывшая танцовщица, а теперь технический руководитель.

Мария Воронцова, фото Скриншот: Roscongress / YouTube

Считается, что обе дочери Путина заработали свое состояние на том, что "прятали" государственные активы своего отца. 6 апреля высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил: "Мы считаем, что многие активы Путина спрятаны у членов семьи, и поэтому мы вводим санкции против них", - пишет Mirror.

Западные СМИ пишут, что Мария Воронцова обычно получала выгоду от программ, финансируемых государством. Министерство финансов США заявило: "Воронцова возглавляет финансируемые государством программы, которые получили от Кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем Путина". Сообщается, что ей принадлежит 20% акций Nomeko, медицинской фирмы, занимающейся исследованиями рака. Кстати, именно рак является одним из предполагаемых диагнозов Владимира Путина, о котором также так много сейчас говорят и пишут.

Мария Воронцова также была женой нидерландского бизнесмена Йоррита Йоста Фаассена, который работал в "Газпроме", российской государственной энергетической компании. Хотя недавно появилась информация, что пара уже в разводе.

Младшенькая Катерина, по версии Bloomberg, была руководителем запуска научного центра стоимостью 1,2 миллиарда фунтов стерлингов рядом с Московским государственным университетом.

Катерина Тихонова / Getty Images

Она была замужем за миллиардером Кириллом Шамаловым - сыном Николая Шамалова, совладельца банка "Россия", товарища Путина по кооперативу "Озеро". В 2015 году состояние пары оценивалось примерно в 1,52 миллиарда фунтов стерлингов. Их брак распался в 2018 году, на тот момент их общие активы составляли около 2 миллиардов долларов. Кирилл находится также под санкциями, однако, это не помешало ему недавно устроить пышную вечеринку в честь своего 40-летия в Арабских Эмиратах.

О том, какая жизнь ждет дочерей Путина под санкциями, мы писали вот в этом материале. В США заявляют: "Эти люди обогатились за счет российского народа. Некоторые из них несут ответственность за оказание поддержки, необходимой для путинской войны против Украины".

Под санкции США попали также жена и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова и члены Совета безопасности России. Среди них бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин.

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