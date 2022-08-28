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Теперь с другой: пес Патрон сфотографировался в объятиях Леси Никитюк

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Теперь с другой: пес Патрон сфотографировался в объятиях Леси Никитюк

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Известная собака-пиротехник оказалась настоящим ловеласом. Пес продолжает фотографироваться в объятиях звездных красоток.

Пес-сапер Патрон похвастался общими фотографиями с новой звездной красавицей – Лесей Никитюк.

На снимке ведущая держит известную собаку на руках. И Леся, и Патрон выглядят счастливыми.

Пес Патрон и Леся Никитюк / © Instagram пса Патрона
Пес Патрон и Леся Никитюк / Фото: Instagram пса Патрона

"Кого я сегодня встретил. Леди Ле, Леся Ивановна, Лесюня — @lesia_nikituk

Я просто в восторге от нее! Она в жизни еще красивее, чем на фото. А какая хорошая! Она знает, как разговаривать с собачками. А какая патриотка и волонтер! Пока мы снимались – отправила две фуры куда-то с чем-то важным (я не подслушивал).

Снимали "Ле маршрутку". Где-то осенью или зимой увидите эпизод со мной. Всем красивый лизь. Такой красивый, как Леся", – написал Патрон.

Пес Патрон и Леся Никитюк / © Instagram пса Патрона
Пес Патрон и Леся Никитюк / Фото: Instagram пса Патрона

Никитюк отреагировала на пост и написала в комментарии: "Облизал.. а потом куснул за палец". На что собака ответила: "Лесь, я не сдержался, простиии! Мне одного лизка было мало".

Напомним, ранее Патрон хвастался фото с Надей Дорофеевой и отфотошопленной фотографией с Дашей Астафьевой.

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