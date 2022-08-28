Теперь с другой: пес Патрон сфотографировался в объятиях Леси Никитюк

Известная собака-пиротехник оказалась настоящим ловеласом. Пес продолжает фотографироваться в объятиях звездных красоток.
Пес-сапер Патрон похвастался общими фотографиями с новой звездной красавицей – Лесей Никитюк.
На снимке ведущая держит известную собаку на руках. И Леся, и Патрон выглядят счастливыми.
"Кого я сегодня встретил. Леди Ле, Леся Ивановна, Лесюня — @lesia_nikituk
Я просто в восторге от нее! Она в жизни еще красивее, чем на фото. А какая хорошая! Она знает, как разговаривать с собачками. А какая патриотка и волонтер! Пока мы снимались – отправила две фуры куда-то с чем-то важным (я не подслушивал).
Снимали "Ле маршрутку". Где-то осенью или зимой увидите эпизод со мной. Всем красивый лизь. Такой красивый, как Леся", – написал Патрон.
Никитюк отреагировала на пост и написала в комментарии: "Облизал.. а потом куснул за палец". На что собака ответила: "Лесь, я не сдержался, простиии! Мне одного лизка было мало".
Напомним, ранее Патрон хвастался фото с Надей Дорофеевой и отфотошопленной фотографией с Дашей Астафьевой.
Читайте также:
- В рубашке с красной вышивкой: пес Патрон показал любимую национальную одежду
- "Оккупанты оставляют после себя опасные "сюрпризы": пес Патрон показал новое фото и полезное видео
- Это случилось: Надя Дорофеева встретилась с псом Патроном и показала милые фото
- "Теперь можно и Дашу Астафьеву пригласить в гости": пес Патрон показал свою "холостяцкую берлогу"