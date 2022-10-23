Теперь в Барселоне: Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы на съемках "Короны"

Трейлер пятого сезона уже наделал много шума, как среди поклонников британской королевской семьи, так и среди самих королевских особ, поговаривают, что в королевстве не очень довольны тем, как художники показывают самые трагические события, происходящие в 90-х годах в сериале.

Премьера запланирована на 9 ноября. А пока что съемки проекта продолжаются.

На днях в Барселоне во время очередных съемок сцен была замечена австралийская актриса Элизабет Дебики, которая играет в сериале роль принцессы Дианы.

Элизабет Дебики / Фото: Getty Images

В кадре актриса одета в серый костюм и черную водолазку, она в черных солнцезащитных очках и прячет глаза от вспышек папарацци. Не понятно только, это реальные кадры или же сцены, когда Диана убегает от папарацци, которые, как известно, постоянно ее преследовали.

Отметим, что создатели сериала покажут знаменитое интервью принцессы Дианы для BBC в программе Panorama, где она рассказала о жизни во дворце. "Я не уйду тихо, - говорит она. - Я буду сражаться до конца". Ее сын принц Уильям был категорически против того, чтобы эту историю его матери снова показывали публике.

Элизабет Дебики / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, принц Уэльский публично заявлял, что неэтичные действия корпорации ухудшили отношения его родителей и усугубили психическое состояние Дианы. И хотя BBC принесла свои извинения, эта история еще не скоро сойдет на нет.

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