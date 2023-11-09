Теперь в белом: племянницы принцессы Дианы в красивых нарядах появились на ипподроме

Элиза и Амелия Спенсер позировали фотографам во время празднования Дня Оукса 2023 года на ипподроме Флемингтона в Мельбурне.

Племянницы принцессы Дианы Элиза и Амелия Спенсер, снова облачились в похожие, но в этот раз белоснежные наряды затмив многих, когда прибыли в The Birdcage.

Сестры-близняшки позировали для фотографий бок о бок и выглядели роскошно. Амелия была в топе с короткими рукавами и брюках-клеш, в руках держала маленький серебристый клатч и была обута в остроносые туфли на каблуках. На шее у девушки сверкало колье с огромными камнями, а на голове была цветочная тиара.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Ее сестра Элиза тоже была в молочно-белом наряде, который дополнила интересными украшениями с камнями. Обе девушки сделали макияжи в натуральных оттенках, светлые маникюры и распустили белокурые волосы. В этом году девушек пригласили судить участников гоночного соревнования Fashions in the Field.

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / Фото: Getty Images

Напомним, во время предыдущего выхода Амелия и Элиза блистали на ипподроме в Мельбурне в красных нарядах.

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