Теперь в малиновом: принцесса Кейт с мужем Уильямом сортировали продукты с волонтерами

Кейт и Уильям решили узнать больше о поддержке, которую организация оказывает отдельным лицам и семьям, живущим в окрестностях, прежде чем встретились с волонтерами и помогли сортировать пожертвования на еду и готовить посылки для клиентов благотворительной организации.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

41-летняя Кэтрин надела малиновое пальто от Hobbs за 370 долларов, под которое подобрала яркий свитер с высокой горловиной также от этого же бренда, черные брюки со стрелками и поясом на талии и замшевые туфли-лодочки на каблуках.

Из украшений на принцессе были лаконичные серьги-колечки, ее помолвочное и обручальное кольца, также она сделала макияж, подчеркнув глаза и немного накрасила губы.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц Уильям был в темном пиджаке, зеленом джемпере и рубашке, а также в брюках.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

А вчера, напомним, принцесса Кейт провела рабочую встречу в Виндзорском замке. Она встретилась с экспертами из академических кругов, науки и сектора дошкольного образования. А советы, которые получила от них, будет использовать в своей работе с программой раннего развития Royal Foundation Centre.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Читайте также: