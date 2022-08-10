Теперь в мини-шортах: королева Летиция впечатлила новым луком на прогулке в отпуске

Испанская королевская семья продолжает наслаждаться летним отдыхом в Пальма-де-Майорке. А королева Летиция сегодня демонстрирует публике образ в коротких шортах.

Летиция вместе с мужем королем Филиппом VI и двумя дочками вышла на прогулку и попала под прицелы уличных фотографов.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

На днях королеву критиковали за выбор платья. Несколько дней назад королева появилась на публике в миниатюрном платье-рубашке от Zara, когда гуляла с дочками и свекровью и ходила в ресторан.

Но, похоже, Ее Величество не планирует обращать на критику никакого внимания. Сегодня Летиция надела короткие голубые шорты в полоску с поясом на талии, которые сочетала с белой рубашкой, крупной сумкой-шоппером и тканевыми эспадрильями.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Младшая дочь пары София была в платье цвета хаки с белыми рисунками и черными эспадрильями на завязках, а старшая Леонор надела красное платье с мелким цветочным принтом и в сочетании с бежевыми эспадрильями на платформе.

Королева Летиция с дочерью Софией / Фото: Getty Images

Король Филипп был тоже в шортах, голубой футболке-поло и замшевых серых туфлях. Ранее мы писали, что король Филипп VI принял участие в парусных соревнованиях, и показывали фото.

Читайте также: