Теперь в розовом: королева Летиция продемонстрировала красивый лук на улицах Мадрида

В рамках своих праздничных мероприятий в период Рождества королева Летиция посетила детскую больницу, чтобы узнать о проекте "Yo Cuento", театральной инициативе, которая дает детям возможность высказаться.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Визит состоялся за несколько дней до того, как Летиция и ее семья, король Филипп VI, принцесса Леонор и инфанта София вместе отпразднуют Рождество в своем доме во дворце Сарсуэла в Мадриде.

На мероприятие Летиция приехала в розовой блузке, брюках со стрелками и пальто в тон, подобрав к луку черные остроносые туфли на невысоких каблуках.

Королева выглядела замечательно. Ее образ был дополнен тремя маленькими серьгами-колечками и любимым кольцом от Karen Hallam, которое она носит на указательном пальце.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Вчера Летиция, напомним, посетила празднование 15-летия фонда "Microfinanzas BBVA" во Паласио-дель-Маркес-де-Саламанка в Мадриде. На публике она блистала в темно-бордовом платье Massimo Dutti с черным поясом на талии, туфлях-лодочках от Magrit и с черный клатчем Nina Ricci в руках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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