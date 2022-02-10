"Теперь вы знаете про меня все": Елена Зеленская рассказала о принципах здорового питания своей семьи

"Теперь вы знаете про меня все": Елена Зеленская рассказала о принципах здорового питания своей семьи

Первая леди Украины опубликовала в Instagram пост и рассказала личную историю о том, как она пришла к правильному питанию и через что ей пришлось пройти.

"Я постоянно говорю, пишу, убеждаю в необходимости здорового питания. Поэтому логичный и честный вопрос, которого я ожидаю, это: "А как у вас, Елена, дела с правильным питанием? Вы нас агитируете, подталкиваете к переменам, а как сами?", - начала Елена свой пост. И далее откровенно поделилась о том, что пришла в здоровое питание, как и многие, не сразу.

"Как и большинство из нас, я пришла в здоровое питание не сразу (о чем сейчас сожалею). После рождения дочери я, как и многие женщины, оказалась несколько тяжелее и шире, чем раньше. Решила, что регулярные занятия спортом быстро исправят ситуацию, и я снова буду смотреть в зеркало с удовольствием. Не меняла рацион, ела все, что хотелось. Прошел год… Упражнения надоели, мотивация исчезла, килограммы – нет. Обратилась к консультанту по похудению. Жесткая диета, минимальные порции, 5-разовое питание, планирование рациона в неделю, бесконечное приготовление, контейнеры с собой. Три месяца муштры – и я довольна! Минус 10 на весах! За эти три месяца я научилась пить по полтора литра воды каждый день, и эта полезная привычка осталась у меня до сих пор.

Но это не единственный результат. К сожалению, потеряв лишние килограммы, вместе с ними я потеряла еще кое-что. Энергию, тонус, гормональный баланс. Есть замечательная поговорка "Что слишком – то не здраво".

Наконец-то я осознала, что в жизни все должно быть сбалансировано. Должен быть спорт (физкультура, то, что нравится, что не надоедает, дает энергию и заряжает). Должно быть рациональное питание – без исключения каких-либо продуктов навсегда, полноценное, разумное. Наблюдаю, как наш образ жизни влияет на детей, ведь все начинается с семьи. Как моя дочь практикует здоровое питание – это настоящая работа. Сын, который родился, когда мы уже питались сознательно, имеет меньше устаревших вкусовых привычек. Как и почти все дети любит шоколад, может съесть кусок пиццы, но это для него не норма, а исключение.

Конечно, иногда хочется сладенького, иногда – солененького или вообще фастфуда! Когда очень хочется – позволяю себе, но знаю, что завтра должен отработать в зале и сделать менее калорийный рацион.

Мои правила: не совмещаю мясо и рыбу ни с чем, кроме овощей. Если хочу кашу или картошку – с овощами. Не люблю рыбу. Но один-два раза в неделю обязательно ем.

Мне повезло с мужем – он меня поддерживает. Поэтому я приучаю его к здоровому питанию, а он меня – к физкультуре. Много лет он меня мягко подталкивал, я сопротивлялась, находила отговорки, но наконец-то сдалась. И уже больше 10 лет я его правильно кормлю, а он помогает мне не останавливаться с тренировками.

Елена Зеленская с мужем Владимиром / Instagram Елены Зеленской

Исключения подтверждают правила, говорили в школе. Так и есть. Когда праздник, когда в отпуске, я знаю, что могу временно нарушить привычный режим. Но я также знаю, что вернусь к нему. Потому что бездумное потребление – влияние на внешность – плохое настроение. И – замкнутый круг.

Когда я говорю, что все у нас есть вредные пищевые привычки, я знаю, о чем говорю, потому что говорю и о себе. Помните, в детстве: сладкий чай с бутербродом с маслом и колбаской? (Аж слюнка потекла!) Не здорово. Обязательно отложится на талии. Но вкусно, потому что привычка, потому что воспоминания… Иногда можно себе позволить, но не каждый день, не постоянно, не только это.

И когда я утверждаю, что привычки можно изменить, тоже говорю из своего опыта. Это долго, требует усилий, но это возможно!

Теперь вы знаете обо мне все. Совершенно не идеальна, совершаю ошибки, стараюсь вовремя исправлять. Прекрасного сбалансированного дня и крепкого здоровья!" - подытожила первая леди.

Читайте также: