Теплая встреча: принц Гарри прибыл на одно и то же мероприятие с королевой Матильдой

Герцог Сассекский находится с визитом в Нью-Йорке.
Принц гарри и королева Бельгии Матильда посетили ужин высокого уровня на тему "Насилие в отношении детей и его влияние на психическое здоровье", организованном Всемирной организацией здравоохранения в Нью-Йорке.
Герцог Сассекский выглядел элегантно в темном костюме и белой рубашке с открытым воротом, а Матильда надела красное платье Safiyaa и замшевые туфли-лодочки на каблуках Maison Natan. Принц и королева обменялись теплым приветствием во время встречи.
Известно, что королева Матильда приняла участие в ряде рабочих встреч по вопросам гендерного равенства, насилия в отношении женщин и девочек, а также выступила с речью на ужине ВОЗ, посвященном влиянию насилия на психическое здоровье детей.
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Напомним, визит герцога Сассекского в Нью-Йорк совпадает с Неделей высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН и Неделей климата.
К слову, сегодня в Нью-Йорке также состоится Инновационный саммит премии принца Уэльского Earthshot Prize, но Уильям не посетит мероприятие. Уэльские с семьей сейчас находятся на отдыхе в Шотландии.
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