Теплая встреча в Гарварде: королева Матильда приехала проведать дочь — принцессу Елизавету
Королева Матильда недавно побывала с рабочим визитом в США и не упустила возможности встретиться там со своей 23-летней дочерью принцессой Елизаветой.
Наследница бельгийского престола сейчас учится в Гарварде. Ее мать нашла время в своем плотном графике, чтобы совместить рабочие мероприятие со встречей с дочерью.
Снимками поделились в королевском Instagram, написав:
«Небольшая поездка в Бостон перед 80-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке… Королева воспользовалась своей поездкой в Нью-Йорк на прошлой неделе, чтобы встретиться с принцессой Елизаветой в кампусе Гарварда», — говорится в сообщении.
Королева приехала на встречу в красном брючном костюме, под который надела бежевый топ и коричневые туфли. А принцесса была одета в джинсовую рубашку и широкие синие джинсы в сочетании с черными лоферами. Их сфотографировали во время прогулки по кампусу.
А на днях, напомним, появились слухи о том, что у Елизаветы роман с принцем Лихтенштейна. Королевский дворец отказался комментировать эту новость каким-либо образом.