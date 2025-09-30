Принцесса Елизавета и королева Матильда / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Реклама

Наследница бельгийского престола сейчас учится в Гарварде. Ее мать нашла время в своем плотном графике, чтобы совместить рабочие мероприятие со встречей с дочерью.

Снимками поделились в королевском Instagram, написав:

Принцесса Елизавета и королева Матильда / © Instagram Бельгийской королевской семьи

«Небольшая поездка в Бостон перед 80-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке… Королева воспользовалась своей поездкой в ​​Нью-Йорк на прошлой неделе, чтобы встретиться с принцессой Елизаветой в кампусе Гарварда», — говорится в сообщении.

Реклама

Королева приехала на встречу в красном брючном костюме, под который надела бежевый топ и коричневые туфли. А принцесса была одета в джинсовую рубашку и широкие синие джинсы в сочетании с черными лоферами. Их сфотографировали во время прогулки по кампусу.

Принцесса Елизавета и королева Матильда / © Instagram Бельгийской королевской семьи

А на днях, напомним, появились слухи о том, что у Елизаветы роман с принцем Лихтенштейна. Королевский дворец отказался комментировать эту новость каким-либо образом.