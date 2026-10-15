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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Теплая встреча во дворце: король Чарльз принял на аудиенции президента Зеленского

Британский король Чарльз снова дал аудиенцию президенту Украины – Владимиру Зеленскому во время его визита в Лондон.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Владимир Зеленский и король Чарльз

Владимир Зеленский и король Чарльз / © Getty Images

Встреча монарха и президента состоялась 14 октября в Букингемском дворце, а ее подробности не разглашались.

"Для меня важно иметь возможность лично поблагодарить за непоколебимую поддержку Украины. Мы ценим всю помощь Соединенного Королевства", — заявил президент Зеленский во время поездки в Британию.

Владимир Зеленский и король Чарльз / © Getty Images

Владимир Зеленский и король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз появился на аудиенции в темно-синем классическом костюме в полоску, белой рубашке тоже в полоску и синем галстуке в принт. В нагрудном кармане монарха был платок, а на пиджаке пришпилен цветок.

Владимир Зеленский появился на встрече в черном луке – пиджаке, брюках, рубашке и ботинках, но не классических.

Владимир Зеленский и король Чарльз / © Getty Images

Владимир Зеленский и король Чарльз / © Getty Images

Напомним, ранее мы подробно обсуждали, что носит президент Зеленский во время войны.

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