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Теплая встреча во дворце: король Чарльз принял на аудиенции президента Зеленского
Британский король Чарльз снова дал аудиенцию президенту Украины – Владимиру Зеленскому во время его визита в Лондон.
Встреча монарха и президента состоялась 14 октября в Букингемском дворце, а ее подробности не разглашались.
"Для меня важно иметь возможность лично поблагодарить за непоколебимую поддержку Украины. Мы ценим всю помощь Соединенного Королевства", — заявил президент Зеленский во время поездки в Британию.
Король Чарльз появился на аудиенции в темно-синем классическом костюме в полоску, белой рубашке тоже в полоску и синем галстуке в принт. В нагрудном кармане монарха был платок, а на пиджаке пришпилен цветок.
Владимир Зеленский появился на встрече в черном луке – пиджаке, брюках, рубашке и ботинках, но не классических.
Напомним, ранее мы подробно обсуждали, что носит президент Зеленский во время войны.