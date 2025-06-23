Тепло приветствовал президента Украины: король Чарльз встретился с Владимиром Зеленским

Король Чарльз III и Владимир Зеленский / © Associated Press

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Главной целью такой поездки является укрепление оборонного партнерства между Украиной и Великобританией. Также состоялась встреча с Зеленского с королем Чарльзом III.

Владимир Зеленский и король Чарльз III / © Associated Press

Монарх принял президента Украины в рамках частной аудиенции в Виндзорском замке. Король был в светло-сером костюме, белой рубашке и сером галстуке в принт, а в нагрудном кармане его пиджака был платок. Обут монарх был в лаковые туфли-оксфорды. Владимир Зеленский был в черной рубашке, брюках и ботинках.

Владимир Зеленский и король Чарльз III / © Associated Press

Владимир Зеленский и король Чарльз III / © Associated Press

Дворец также поделился снимком в Instagram.

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В прошлый раз, напомним, монарх встречался с Зеленским в марте 2025 года в Сандрингемском дворце.