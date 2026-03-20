Теплое приветствие королевы Камиллы и принцессы Кейт засняли на фото
Между королевой Камиллой и принцессой Кэтрин всегда были хорошие отношения.
Вчера двух королевских особ запечатлели во время церемонии приветствия президентской четы Нигерии.
Королева Камилла одета в нежно-розовое пальто с атласными лацканами от Fiona Clare приветствовала поцелуем и объятиями принцессу Уэльску Кейт, одетую в серое платье-пальто от британо-нигерийского дизайнера Толу Кокера в Виндзорском замке. У королевы и ее невестки, очевидно, весьма теплые отношения.
А буквально несколькими днями ранее во время службы в честь Дня Содружества принцесса Кэтрин не смогла таким же образом поприветствовать королевскую принцессу Анну, так как ей помешала слишком широкая шляпа на голове.