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Теплые слова от королевы и одинаковые послания от Кейт, Уильяма и Чарльза: как Меган Маркл поздравили с юбилеем

Теплые слова от королевы и одинаковые послания от Кейт, Уильяма и Чарльза: как Меган Маркл поздравили с юбилеем

Королева Елизавета II и Меган Маркл / Associated Press

Несмотря на все скандальные истории с Меган и Гарри, королева Елизавета II держит лицо и поздравила жену своего внука с днем рождения.

Сегодня Меган Маркл исполняется 40 лет. Члены британской королевской семьи, которую Меган и Гарри решили покинуть в 2020 году, поздравили герцогиню Сассекскую с юбилеем.

На странице королевы Елизаветы II в Твиттере появилось сообщение: "Поздравляем герцогиню Сассекскую с днем рождения!".

Принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин также присоединились к поздравлениям. В Твиттере они опубликовали фото Меган и написали:

"Поздравляем герцогиню Сассекскую с 40-летием!"

Принц Чарльз, которого его сын принц Гарри обвинил публично едва ли не во всех своих психологических проблемах, тоже вместе с женой Камиллой присоединились к поздравлениям. "Поздравляем герцогиню Сассекскую с 40-летием", что примечательно, и у них, и у Кейт и Уильяма текст поздравления оказался практически одинаковым.

Как отпразднует свой юбилей Меган, не сообщается. Ходят слухи, что она пригласила друзей на вечеринку в их с Гарри дом в Санта-Барбаре. Но вряд ли порадует поклонников фотографиями с пати.

Напомним, сегодня день рождения также у матери королевы Елизаветы II - Елизаветы Боуз-Лайон

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