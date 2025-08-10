- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 1 мин
Теплые слова от мужа, сестры и мамы: принцесса Беатрис получила поздравления в честь праздника
В пятницу, 8 августа, принцесса Йоркская Беатрис отпраздновала 37-летие. Ее родные поделились в соцсетях фотографиями именинницы и опубликовали поздравления для нее.
Муж Беатрис — Эдоардо Мапелли-Моцци опубликовал фото принцессы в своем Instagram написав:
«С днем рождения, моя прекрасная жена. Ты самая лучшая. Мы тебя очень любим. E, W, S, A xxx».
Фотографией Беатрис поделилась также в соцсети и ее младшая сестра — принцесса Евгения. Она написала:
«С днем рождения, моя дорогая Бебеа… моя старшая сестренка, самая лучшая на свете».
А мама Беатрис — Сара Йоркская — опубликовала длинный пост в честь своей дочери.
«С днем рождения, моя дорогая Беатрис.
Нет ничего лучше, чем держать тебя в объятиях и чувствовать невероятную связь, которая связывает нас с самого твоего рождения. Ты продолжаешь вдохновлять меня каждый день своей силой, добротой и тем, как ты любишь и заботишься о своей семье.
Такие моменты никогда не надоедают, и я ценю их больше, чем можно выразить словами. Объятия, смех, тихое взаимопонимание между нами. Ты наполняешь меня такой гордостью, что я твоя мама, и я бесконечно благодарна тебе за то, какой женщиной ты стала», — написала герцогиня.
Ранее мы также собрали для вас детские фотографии принцессы Беатрис на которых она запечатлена с мамой и сестрой.