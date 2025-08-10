Теплые слова от мужа, сестры и мамы: принцесса Беатрис получила поздравления в честь праздника

Принцесса Беатрис / © Associated Press

Реклама

Муж Беатрис — Эдоардо Мапелли-Моцци опубликовал фото принцессы в своем Instagram написав:

«С днем рождения, моя прекрасная жена. Ты самая лучшая. Мы тебя очень любим. E, W, S, A xxx».

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Getty Images

Фотографией Беатрис поделилась также в соцсети и ее младшая сестра — принцесса Евгения. Она написала:

Реклама

«С днем рождения, моя дорогая Бебеа… моя старшая сестренка, самая лучшая на свете».

Принцессы Беатрис и Евгения / © Getty Images

А мама Беатрис — Сара Йоркская — опубликовала длинный пост в честь своей дочери.

«С днем рождения, моя дорогая Беатрис.

Нет ничего лучше, чем держать тебя в объятиях и чувствовать невероятную связь, которая связывает нас с самого твоего рождения. Ты продолжаешь вдохновлять меня каждый день своей силой, добротой и тем, как ты любишь и заботишься о своей семье.

Реклама

Принцесса Беатрис и Сара Йоркская / © Associated Press

Такие моменты никогда не надоедают, и я ценю их больше, чем можно выразить словами. Объятия, смех, тихое взаимопонимание между нами. Ты наполняешь меня такой гордостью, что я твоя мама, и я бесконечно благодарна тебе за то, какой женщиной ты стала», — написала герцогиня.

Ранее мы также собрали для вас детские фотографии принцессы Беатрис на которых она запечатлена с мамой и сестрой.