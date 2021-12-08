Теплые воспоминания: принц Уильям рассказал, за что любит Рождество в Сандрингеме

Принц Уильям принял участие в подкасте #TimeToWalk и рассказала много интересных историй о своей жизни.

Послушать подкаст вы можете на @applefitnessplus и в Apple Music 1 на @applemusic. Герцог Кембриджский рассказал о том, как с раннего детства проводит Рождество и новогодние праздники в Сандрингеме и какие теплые воспоминания это оставило в его сердце.

Принц рассказал, что обожает проводить праздники в Норфолке. Там растет очень много сосен, принц Уильям любит запах сосен, особенно зимой, и называет его весьма успокаивающим. Он упомянул в разговоре дорогу в церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, именно по этой дороге королевская семья всегда направляется на службу.

Принц Уильям с семьей в Сандрингеме / Associated Press

"Я хорошо запомнил эти прогулки до церкви, а мой дедушка ходил так быстро, что между ним и всеми нами образовывалось огромное расстояние. Мы старались со всех сил, чтобы успевать за ним. Со временем начинаешь ощущать особую привязанность к этой местности", - говорит герцог Кембриджский.

Принц Уильям с семьей в Сандрингеме / Associated Press

А еще Уильям рассказал, что в церкви Святой Марии Магдалины скамьи для прихожан развернуты друг к другу, благодаря чему он и его кузены и кузины могли без конца веселиться. "Мы сидели друг напротив друга, и порой нам было трудно сохранять спокойствие. Я много раз хихикал во время службы. К счастью, никто меня не снимал, и мне это сходило с рук".

Принцесса Диана и принц Уильям в Сандрингеме / Getty Images

Напомним, в этом же подкасте Уильям рассказал о том, что его 95-летняя бабушка королева Елизавета II до сих пор сама выгуливает корги. А также вспоминал трогательную историю о том, как его мама принцесса Диана, провожая их с братом Гарри в школу, весело напевала песню Тины Тернер.

Принц Уильям с семьей в Сандрингеме / Associated Press

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