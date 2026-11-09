Терапевтическое хобби Чарльза III: автор новой книги о британском монархе, рассказал о любимом занятии короля

Король Чарльз / © Associated Press

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В новой книге Роберта Гардмана «Чарльз III», которая вышла в издательстве «Фолио», автор приоткрыл завесу этой тайны.

Мы знаем о короле то, что он обожает садоводство и прогулки на свежем воздухе. Часто даже специально пропускает обед, чтобы побыть наедине с природой. Но автор также пишет и о других предпочтениях монарха и, оказывается, король любит писать бумажные письма.

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Книга Роберта Гардмана «Чарльз III»

«Когда другие люди любят смотреть телевизор, мне действительно нравится гулять, а также, как ни странно, писать письма. Я много пишу, это для меня — терапевтические упражнения, помогающие сохранить здравый смысл!», — говорит король, цитирует его слова автор книги.

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Король Чарльз III / © Getty Images

Что интересно, его покойная мать, королева Елизавета II, хотя и уделяла внимание написанию писем, но для отдыха предпочитала телевидение, особенно такие передачи, как новости BBC, или телесериалы вроде «Аббатство Даунтон» или «Убийства в Мидсомере».

Королева Елизавета II / © Associated Press

А вот, что касается ее сына Чарльза, то король также любит слушать радио, особенно BBC Радио 4, а также аудиокниги.

Напомним, ранее мы рассказывали о любимом хобби королевы Камиллы.

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