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Терапевтическое хобби Чарльза III: автор новой книги о британском монархе, рассказал о любимом занятии короля
Мало кто знает, кроме самого близкого окружения короля Чарльза III о том, как он любит отдыхать и, что доставляет ему радость и даже чувство вдохновения.
В новой книге Роберта Гардмана «Чарльз III», которая вышла в издательстве «Фолио», автор приоткрыл завесу этой тайны.
Мы знаем о короле то, что он обожает садоводство и прогулки на свежем воздухе. Часто даже специально пропускает обед, чтобы побыть наедине с природой. Но автор также пишет и о других предпочтениях монарха и, оказывается, король любит писать бумажные письма.
«Когда другие люди любят смотреть телевизор, мне действительно нравится гулять, а также, как ни странно, писать письма. Я много пишу, это для меня — терапевтические упражнения, помогающие сохранить здравый смысл!», — говорит король, цитирует его слова автор книги.
Что интересно, его покойная мать, королева Елизавета II, хотя и уделяла внимание написанию писем, но для отдыха предпочитала телевидение, особенно такие передачи, как новости BBC, или телесериалы вроде «Аббатство Даунтон» или «Убийства в Мидсомере».
А вот, что касается ее сына Чарльза, то король также любит слушать радио, особенно BBC Радио 4, а также аудиокниги.
Напомним, ранее мы рассказывали о любимом хобби королевы Камиллы.