Тиара для Меган: публика снова может увидеть герцогиню Сассекскую в этом украшении

Говорят, король Чарльз III уже пригласил сына Гарри и невестку Меган на свою коронацию. И, скорее всего, они приедут в Лондон в мае 2023 года.

Эксперты по стилю в один голос твердят, что в этот важный для короля день обе его невестки – Кейт и Меган – будут облачены в роскошные наряды и тиары на головах.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Эксперт по стилю Рози Харт, которая ведет канал TikTok @theroyalwardrobe, утверждает, что герцогиня Сассекская и принцесса Уэльская наденут тиары в день коронации. "Гарри, Меган и Кейт, как сын и невестки монарха, получат корону с крестами и лилиями, - говорит она, пишет express.co.uk. - А принц Уильям Уэльский наденет особую корону, которую ранее носил его отец Чарльз".

Но если принцесса Кейт часто носит тиары на различные приемы и торжественные мероприятия королевской семьи, то Меган Маркл видели в диадеме лишь единожды, в день ее свадьбы с принцем Гарри. Тогда герцогиня Сассекская появилась на публике в бриллиантовой тиаре королевы Марии, одолженной ей королевой Елизаветой II, а просила изначально тиару с большим изумрудом посередине (ее мы видели на голове у принцессы Евгении Йоркской в день ее свадьбы). Елизавету II тогда такая прямолинейность Меган очень возмутила.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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