Тиара королевы Елизаветы II: чем особенно украшение, которое недавно надевала королева Камилла

Недавно королева Камилла появилась на торжественном приеме в Букингемском дворце в особенной тиаре, которая принадлежала ранее королеве Елизавете II.

Пока что не известно, монарх завещала ее короне или же лично передала своей невестке. Это было первое появление Камиллы в тиаре "Девушек Великобритании и Ирландии", которая когда-то давно принадлежала королеве Марии, бабушке Елизаветы.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Эта тиара была свадебным подарком от "Девушек Великобритании и Ирландии" герцогине Йоркской, впоследствии королеве Марии, в 1893 году. Тиару купили на деньги, собранные комитетом под председательством леди Евы Гревилл, которая стала одной из фрейлин королевы Марии.

В 1947 году королева Мария подарила тиару своей внучке принцессе Елизавете в день ее свадьбы с принцем Филиппом. Королева Елизавета II регулярно носила тиару на протяжении всего своего правления, и даже была изображена в ней на некоторых выпусках банкнот и монет Великобритании и Содружества. Тиару Елизавета называла "бабушкиной тиарой" имея ввиду, что очень дорожит таким подарком королевы Марии.

Королева Елизавета II в тиаре "Девушек Великобритании и Ирландии" / Фото: Getty Images

Дебют королевы Камиллы в тиаре стал трогательной данью огромному наследию покойной королевы и ее фантастическому вкусу в драгоценностях.

Королева Елизавета II в тиаре "Девушек Великобритании и Ирландии" / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II в тиаре "Девушек Великобритании и Ирландии" / Фото: Getty Images

В 2012 году тиара "Девушек Великобритании и Ирландии" была выставлена ​​на выставке "Бриллианты: юбилейное торжество", которая являлась частью летнего открытия Букингемского дворца 28 июня 2012 года в Лондоне в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II.

Тиара "Девушек Великобритании и Ирландии" / Фото: Getty Images

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