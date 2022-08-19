Тиара "Спенсеров": история фамильного украшения, которое не принесло принцессе Диане счастья в браке с Чарльзом

29 июля 2022 года, исполнился 41 год со дня свадьбы принца Уэльского Чарльза и его первой жены Дианы Спенсер. Сегодня поговорим о диадеме принцессы Уэльской - тиаре "Спенсеров".

Леди Диана Спенсер была оригинальной не только в выборе помолвочного кольца. Мы уже рассказывали вам, почему принцесса Уэльская выбрала сапфир, а не бриллиант, как это обычно происходит у королевских невест.

Сегодня вспоминаем день их роскошной свадьбы с Чарльзом, которая состоялась 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла. Церемонию описывали как "свадьбу из сказки", и она транслировалась на многих телеканалах.

Свадебное платье для принцессы Дианы создали дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль. Оно было покрыто кружевом и дополнено огромным шлейфом.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Associated Press

Фату на голове принцессы удерживала семейная тиара "Спенсеров". У этой тиары очень интересная история. Спенсеры были аристократическим английским кланом, история которого насчитывает столетия. И тиаре, в которой шла к алтарю леди Диана было около ста лет, пишет Express.

В 1919 году центральная часть тиары была подарена в качестве свадебного подарка леди Синтии Гамильтон, новой невесте Альберта, виконта Олторпа, деда Дианы. Леди Синтия приняла подарок от леди Сары Спенсер, незамужней дочери четвертого графа Спенсера. По словам придворного ювелира, оба конца тиары также принадлежали коллекции леди Сары, которую она приобрела в 1870-х годах.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Getty Images

Примерно в 1930 году ювелирный Дом Garrard завладел различными сверкающими деталями украшения леди Сары и решил превратить их в тиару. Так была произведена диадема, которая до сих пор принадлежит брату Дианы – Чарльзу, 9-му графу Спенсеру.

В свое время мама принцессы Дианы Фрэнсис Берк Рош надевала эту тиару на свадьбу с Восьмым графом Спенсером (отцом Дианы, ее сестер и братьев). Этот брак не принес Фрэнсис счастья и она бежала от мужа, оставив детей. Но, вопреки этой несчастливой истории ее дочь Диана, которая, согласно слухов, очень страдала от того, что мать отсутствовала в ее жизни, выбрала для своей свадьбы именно это тиару. Как, впрочем, и ее старшие сестры – леди Сара и леди Джейн.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Associated Press

Напомним, ранее знаменитая свадебная тиара принцессы Дианы, в которой она выходила замуж за принца Чарльза, была выставлена на аукционе Sotheby's в рамках празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Тиара Спенсеров / Фото: Getty Images

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