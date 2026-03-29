Тиара "Узелки любви": почему принцесса Кейт носит ее на банкеты так часто
Недавно принцесса Уэльская Кэтрин снова выгуляла тиару «Узелки любви» на банкете в честь визита президентской четы Нигерии.
Из пяти тиар, которые Кэтрин носила за почти 15 лет своего пребывания в королевской семье, одну из них, а именно тиару «Узелки любви» она надевала чаще всего.
Кейт надевала эту тиару 15 раз, в том числе на государственном банкете 18 марта в Виндзорском замке. Следующее по частоте повторных надеваний место занимает тиара «Цветок лотоса», которую будущая королева надевала три раза.
По словам бывшего королевского дворецкого Гранта Харролда, вероятно, есть более глубокая причина, по которой Кейт продолжает носить тиару «Узелки любви», которая когда-то принадлежала королеве Марие Текской. До того, как Кейт снова сделала это украшение популярным, мать Уильяма, принцесса Диана, также считала тиару «Узелки любви» своей любимой и часто носила ее, пишет instyle.
Эксперт говорит, что, нося любимую тиару Дианы, она не только чтит память своей покойной свекрови, но и Уильяма, своего мужа. Ношение этой тиары помогает ей помнить о Диане, сказал Харролд.
«Очевидно, это любимое украшение Кейт, и легко понять почему, ведь это невероятное украшение», — говорит господин Харрольд. «Оно ей идеально подходит и хорошо сочетается с ее прической, так как ее можно носить как с собранными, так и с распущенными волосами. Однако я считаю, что есть более веская, эмоциональная причина, по которой мы видим ее так часто в этом украшении с тех пор, как она вошла в королевскую семью. Это дань уважения Диане, поскольку это было одно из ее любимых украшений».
Королева Елизавета II подарила Диане тиару «Узелки любви» вскоре после ее свадьбы с принцем Чарльзом в 1981 году. Диана часто носила ее в годы своего пребывания в королевской семье, несмотря на то, что, по сообщениям, она была неудобной из-за своей тяжести. Многие из самых знаковых модных образов Дианы включают эту тиару, и она до сих пор ассоциируется у многих людей с ней».
Изготовлена тиара была компанией Garrard, как и помолвочное кольцо, которое носила принцесса Уэльская.