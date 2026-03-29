Тиара "Узелки любви": почему принцесса Кейт носит ее на банкеты так часто

Принцесса Уэльская Кейт

Из пяти тиар, которые Кэтрин носила за почти 15 лет своего пребывания в королевской семье, одну из них, а именно тиару «Узелки любви» она надевала чаще всего.

Кейт надевала эту тиару 15 раз, в том числе на государственном банкете 18 марта в Виндзорском замке. Следующее по частоте повторных надеваний место занимает тиара «Цветок лотоса», которую будущая королева надевала три раза.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

По словам бывшего королевского дворецкого Гранта Харролда, вероятно, есть более глубокая причина, по которой Кейт продолжает носить тиару «Узелки любви», которая когда-то принадлежала королеве Марие Текской. До того, как Кейт снова сделала это украшение популярным, мать Уильяма, принцесса Диана, также считала тиару «Узелки любви» своей любимой и часто носила ее, пишет instyle.

Эксперт говорит, что, нося любимую тиару Дианы, она не только чтит память своей покойной свекрови, но и Уильяма, своего мужа. Ношение этой тиары помогает ей помнить о Диане, сказал Харролд.

«Очевидно, это любимое украшение Кейт, и легко понять почему, ведь это невероятное украшение», — говорит господин Харрольд. «Оно ей идеально подходит и хорошо сочетается с ее прической, так как ее можно носить как с собранными, так и с распущенными волосами. Однако я считаю, что есть более веская, эмоциональная причина, по которой мы видим ее так часто в этом украшении с тех пор, как она вошла в королевскую семью. Это дань уважения Диане, поскольку это было одно из ее любимых украшений».

Принцесса Уэльская Диана

Королева Елизавета II подарила Диане тиару «Узелки любви» вскоре после ее свадьбы с принцем Чарльзом в 1981 году. Диана часто носила ее в годы своего пребывания в королевской семье, несмотря на то, что, по сообщениям, она была неудобной из-за своей тяжести. Многие из самых знаковых модных образов Дианы включают эту тиару, и она до сих пор ассоциируется у многих людей с ней».

Изготовлена тиара была компанией Garrard, как и помолвочное кольцо, которое носила принцесса Уэльская.