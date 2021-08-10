Тиара, в которой выходила замуж Кейт Миддлтон, была любимой диадемой принцессы Анны

15 августа единственная дочь королевы Елизаветы II – принцесса Анна – отпразднует 71-летие.

Всегда интересно наблюдать за дамами из британской королевской семьи на разных банкетах и государственных приемах. Именно на этих мероприятиях принцессы, герцогини и, конечно, Ее Величество королева носят диадемы. Принцесса Анна - одна из немногих членов семьи, кто впервые появилась в тиаре не на собственной свадьбе, как это было, например, у Кейт Миддлтон и Меган Маркл, а задолго до этого события.

Кейт Миддлтон в день своей свадьбы, 2011 год / Associated Press

Королевская принцесса носит тиары с 17 лет. И часто надевала их до своего брака с капитаном Марком Филлипсом в 1973 году.

Свадьба принцессы Анны и Марка Филлипса / Getty Images

Анна часто надевала сверкающие головные уборы на вечерние мероприятия: премьеры фильмов, благотворительные обеды и, конечно же, на бал. На всех этих мероприятиях женщинам свойственно появляться в вечерних туалетах, а Анна, принцесса по крови, могла себе позволить дополнить аутфит какой-нибудь тиарой из королевской коллекции, пишет Hello!.

Принцесса Анна / Getty Images

В 1969 году Анна надевала тиару Cartier Halo на ночь в кинотеатре с принцессой Алисой, графиней Атлонской. В этой же тиаре принцесса появилась на официальном мероприятии во время визита в Новую Зеландию в марте 1970 года. Похоже, именно эта тиара в юные годы была одной из ее любимых. Как известно, в тиаре Cartier Halo выходила замуж Кейт Миддлтон, украшение ей любезно одолжила королева Елизавета II.

Принцесса Аннаи королева Елизавета II / Getty Images

А на этом снимке мама и дочь запечатлены на приеме в отеле Imperial в Вене во время государственного визита в Австрию, 7 мая 1969 года. На принцессе мы также видим тиару.

Но Анна также была не единственной принцессой британского происхождения, которая носила тиару до замужества. Сестра королевы, принцесса Маргарет, очень любила светское общество и часто "выгуливала" там свои тиары. Ее фаворитами были "Цветок лотоса", который сейчас так любим герцогиней Кембриджской и та же тиара Cartier Halo – очень популярная диадема у женщин британской королевской семьи.

Тиара "Цветок лотоса" на герцогине Кембриджской / Getty Images

Читайте также: Украшение с историей: браслет принцессы Маргарет выставят на аукцион

Украшения королевы Елизаветы II (16 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку