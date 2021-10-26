Тиары герцогини Кембриджской: куда может надевать украшения супруга принца Уильяма

Недавно мы рассказывали вам про любимые тиары герцогини Кембриджской.

У Кейт нет персональных тиар, обычно, если герцогиня появляется на каких-то приемах в таких украшениях, это значит, что его ей одалживает королева Елизавета II. Супруга принца Уильяма не может надевать тиару, когда ей вздумается. Диадема может украшать ее голову лишь по особым поводам.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

Традиционно тиару надевают на банкеты, приемы, королевские свадьбы (но в этом случае речь идет о невесте). Согласно королевскому протоколу нельзя надевать диадему, если прием начинается ранее 17:00. Тиара – это украшение к вечернему туалету. Но королевская свадьбе – это исключение, ведь традиционно церемонии проводятся в первой половине дня, а вечером следует праздничный банкет.

Тиара Cartier "Halo", в которой Кейт Миддлтон выходила замуж / Associated Press

Также существует две категории женщин-членов королевской семьи, которые могут носить тиару. Это девушки, имеющие титул принцессы при рождении (например, принцесса Елизавета, ее сестра принцесса Маргарет или дочь Елизаветы – принцесса Анна, принцессы Беатрис и Евгения) или замужние дамы (герцогиня Кембриджская, герцогиня Сассекская).

Тиара, герцогиня Кембриджская / Getty Images

У принцессы Маргарет, кстати, были свои любимые тиары. Среди них был и "Цветок лотоса", который иногда надевает сегодня и герцогиня Кембриджская.

Тиара Halo, принцесса Маргарет / Getty Images

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