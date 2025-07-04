Тиффани Трамп впервые показала на фото лицо своего сына Александра

Тиффани Трамп с сыном Александром и мужем Майклом Булосом / © Instagram Тиффани Трамп

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Младшая дочь Дональда Трампа Тиффани наконец-то поделилась первыми фотографиями своего новорожденного сына Александра. Снимки она опубликовала в Instagram.

Тиффани Трамп с сыном Александром / © Instagram Тиффани Трамп

На одной из фотографий, Трамп облачена в белый наряд, украшенный жемчугом, и держит Александра на плече. Малыш при этом широко раскрыл свои серые глаза.

Тиффани Трамп с сыном Александром / © Instagram Тиффани Трамп

Тиффани Трамп с сыном Александром / © Instagram Тиффани Трамп

Тиффани не прятала лицо сына и на некоторых фотографиях также позировала с мужем Майклом Булосом.

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«Любовь всей нашей жизни, ATB 🧸», — подписала она нежные фотографии, имея в виду, что ATB — это инициалы имени ее ребенка Александр Трамп Булос.

Тиффани Трамп с сыном Александром и мужем Майклом Булосом / © Instagram Тиффани Трамп

Тиффани Трамп с сыном Александром и мужем Майклом Булосом / © Instagram Тиффани Трамп

Трамп и Булос объявили о рождении своего ребенка в Instagram 15 мая. Александр стал 11-м внуком президента США Дональда Трампа.

Сын Тиффани Трамп / © Instagram Тиффани Трамп

Сын Тиффани Трамп / © Instagram Тиффани Трамп