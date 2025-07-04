- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 311
- Время на прочтение
- 1 мин
Тиффани Трамп впервые показала на фото лицо своего сына Александра
Малыш стал первым ребенком для нее, но 11 внуком для ее отца-президента.
Младшая дочь Дональда Трампа Тиффани наконец-то поделилась первыми фотографиями своего новорожденного сына Александра. Снимки она опубликовала в Instagram.
На одной из фотографий, Трамп облачена в белый наряд, украшенный жемчугом, и держит Александра на плече. Малыш при этом широко раскрыл свои серые глаза.
Тиффани не прятала лицо сына и на некоторых фотографиях также позировала с мужем Майклом Булосом.
«Любовь всей нашей жизни, ATB 🧸», — подписала она нежные фотографии, имея в виду, что ATB — это инициалы имени ее ребенка Александр Трамп Булос.
Трамп и Булос объявили о рождении своего ребенка в Instagram 15 мая. Александр стал 11-м внуком президента США Дональда Трампа.