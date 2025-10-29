- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 2 мин
Титул "герцог Йоркский": почему он был особенным для покойной королевы Елизаветы II
Недавно принц Эндрю — средний сын королевы Елизаветы II — отказался от титула герцога Йоркского на фоне многочисленных скандалов и его связи с Джеффри Эпштейном.
Эндрю лишился права использовать титул герцога Йоркского, который он носил с момента своей свадьбы с Сарой Фергюсон в 1986 году. В день свадьбы пары королева Елизавета даровала Эндрю и Саре титул герцога Йоркского, сделав их герцогом и герцогиней Йоркскими соответственно. Однако после многих лет споров о его связях с покойным осужденным педофилом Джеффри Эпштейном и обвинений в сексуальном насилии со стороны покойной Вирджинии Джуффре, Эндрю отказался от своих титулов 17 октября.
Известно, что до того, как титул герцога Йоркского перешел к Эндрю, он имел тесную связь с покойной королевой Елизаветой II. Герцогство Йоркское всегда имело особое историческое значение в королевской семье. Исторически титул герцога Йоркского даровался второму сыну правящего монарха, и было несколько известных королевских особ, которые носили его, пишет журнал Hello!.
До того, как Эндрю стал герцогом Йоркским, титул принадлежал отцу Елизаветы, тогда известному как принц Альберт. Альберт, будучи вторым сыном Георга V и королевы Марии Текской, получил этот престижный титул в 1920 году. Как и многие другие герцоги Йоркские до него, он стал королем в 1936 году, когда его брат, Эдуард VIII, отрекся от престола.
Какие еще титулы потерял Эндрю
Традиционно британские королевские особы получают в день свадьбы три титула: титул Англии, Шотландии и Северной Ирландии. Помимо титула герцога Йоркского, Эндрю также был пожалован титулами графа Инвернесса (Шотландия) и барона Киллили (Северная Ирландия). Сара, соответственно, стала графиней Инвернесса и баронессой Киллили. Когда Эндрю отказался от титула «герцог Йоркский», это решение коснулось и его второстепенных титулов.
Помимо пэрства, Эндрю также отказался от членства в престижном Ордене Подвязки. В 2006 году принц был удостоен звания Королевского рыцаря-компаньона Ордена Подвязки своей матерью, королевой Елизаветой. Несмотря на лишение воинских званий и покровительства в 2022 году из-за негативной реакции на его связь с Джеффри Эпштейном и обвинений со стороны Вирджинии Джуффре, Эндрю изначально сохранил престижный титул Королевского рыцаря-компаньона. Он также сохранил право посещать частные мероприятия, включая обеды и церемонии посвящения.