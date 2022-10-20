Титул королевы Камиллы хотят изменить ко дню коронации короля Чарльза III

После восшествия на трон короля Чарльза III, его жена Камилла согласно воле королевы Елизаветы II, получила титул королевы-консорта. Но к коронации нового монарха титул Камиллы хотят слегка видоизменить.

Сообщается, что Букингемский дворец надеется незаметно исключить приставку "консорт" из титула королевы Камиллы, и произойти это должно аккурат ко дню коронации короля Чарльза III, которая назначена на 6 мая 2023 года.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Издание Daily Mail со ссылкой на новый отчет The Telegraph предполагает, что помощники короля были бы более чем счастливы исключить приставку "консорт" из названия, если бы общественность захотела сделать это. Источник сообщил изданию, что есть надежда на естественный переход, когда публика и пресса начнут принимать более простой, сокращенный титул "Королева Камилла" и называть ее именно так.

Супруги монархов прошлого подвергались такому же обращению, включая королеву-мать Елизавету, королеву Марию или королеву Александру. Было время, когда присвоение Камилле королевского титула вызывало споры у некоторых. Но за 17 лет брака с Чарльзом она смогла завоевать множество поклонников и получила положительный отклик от общественности.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, в связи с предстоящей коронацией Камиллы существует еще одна сложная ситуация, связанная со знаменитым бриллиантом, который находится в короне, в которой должна будет короноваться супруга короля. Из-за этого камня уже разгорелся скандал.

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