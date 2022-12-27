Титул "нарцисс года" достался Меган Маркл: почему жена принца Гарри стала еще больше раздражать общество

Издание Politico опубликовало статью, в которой Меган была названа "нарциссом", похожим на Дональда Трампа, Канье Уэста, Элизабет Холмс и Сэма Бэнкмана-Фрида.

Писательница Джоанна Вайс отметила, что ее привлекают такие люди, как Меган Маркл и принц Гарри, но документальный фильм о паре Netflix "Гарри и Меган" настроил ее против них.

"Моя естественная симпатия к этой паре начала превращаться в раздражение, и мне пришло в голову, что у эго есть свои пределы", - пишет автор, ссылаясь на то, что подробностей жизни Меган и Гарри в фильме было так много, что адекватно воспринимать эту информацию люди больше не в состоянии.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Госпожа Вайс допускает, что у королевской четы есть законные претензии, однако "даже сочувствующие критики ворчали, что здесь мало нового, кроме тщеславия".

В статье автор отмечает, что нарциссизм Сассексов более "мягкий", чем у таких, как Канье Уэст, Илон Маск, Дональд Трамп и Сэм Бэнкман-Фрид, но, когда он доходит до уровня этих трех, в частности, он может стать опасным, цитирует статью Daily Mail.

Фильм "Гарри и Меган" режиссера Лиз Гарбус - это первый проект, ставший результатом многолетнего соглашения, которое пара подписала с потоковым гигантом еще в 2020 году, вскоре после того, как они объявили, что уходят в отставку с поста работающих членов королевской семьи. Он наделал много шума в Великобритании, а короля Чарльза даже призывали лишить Сассекских титулов. Правда, он на провокации не поддался, а наоборот, пригласил Меган и Гарри на Рождество в Сандрингем.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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