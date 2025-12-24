Актриса, сыгравшая королеву Максиму, показала тизер второго сезона популярного в Нидерландах сериала

Актриса Дельфина Чавес / © instagram.com/delfichaves

Реклама

Это сериал, который рассказывает историю жизни Максимы Соррегьетты, которая впоследствии вышла замуж на нидерландского наследного принца и будущего короля Виллема-Александра и стала королевой.

В первом сезоне зритель узнал историю их любви и знакомства, которое произошло случайно на вечеринке в испанской Севилье. Во втором сезоне зритель увидит свадьбу пары, рождение детей, также покажут несчастный случай на лыжах с принцем Фризо и отречение королевы Беатрикс от престола в пользу сына и его коронацию.

«Рождество в этом году пришло раньше 🎄 Трейлер второго сезона сериала „Максима“ уже здесь!», — написала актриса в подписи к представленному ролику.

Реклама

Тем временем, королевская семья Нидерландов вчера, напомним, представила свою рождественскую открытку.