- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
Актриса, сыгравшая королеву Максиму, показала тизер второго сезона популярного в Нидерландах сериала
Актриса Дельфина Чавес приоткрыла тайну второго сезона сериала «Максима», в котором она играет роль королевы Нидерландов.
Это сериал, который рассказывает историю жизни Максимы Соррегьетты, которая впоследствии вышла замуж на нидерландского наследного принца и будущего короля Виллема-Александра и стала королевой.
В первом сезоне зритель узнал историю их любви и знакомства, которое произошло случайно на вечеринке в испанской Севилье. Во втором сезоне зритель увидит свадьбу пары, рождение детей, также покажут несчастный случай на лыжах с принцем Фризо и отречение королевы Беатрикс от престола в пользу сына и его коронацию.
«Рождество в этом году пришло раньше 🎄 Трейлер второго сезона сериала „Максима“ уже здесь!», — написала актриса в подписи к представленному ролику.
Тем временем, королевская семья Нидерландов вчера, напомним, представила свою рождественскую открытку.