"То ли президент идиот, то ли старец не настоящий": встреча Путина с шаманом на Валдае не увенчалась успехом

Мобилизация, которую объявил российский диктатор, может привести к краху режима. Но Путин, похоже, пока что этого не понимает.

Телеграмм-канал Generall SVR поделился новыми подробностями о том, где сейчас находится кремлевский «фюрер» и почему пребывает в ярости.

Известно, что после объявления о так называемой частичной мобилизации, Путин "поджав хвост" сбежал из Москвы и находится в своей резиденции на Валдае. Однако, как пишет канал, отдохнуть и поправить здоровье Путину не удается, так как президент регулярно получает доклады о ходе объявленной им мобилизации, которые показывают ему о том, какие многочисленные проблемы возникают, как недовольно общество, и как рейтинг Путина стремительно падает вниз.

"Массовый исход из страны мужчин призывного возраста и недовольство населения, перетекающее в митинги и стычки в нескольких регионах, волнуют Путина больше всего, именно на доклады с этой информацией реакция президента самая акцентированная", - пишет канал.

Путин / Фото: Associated Press

Диктатор то думал, что народ пойдет воевать с радостью и гордостью, а оказывается, российские мужчины не готовы отдавать жизнь ни за "родину", ни за своего президента.

"Путин выражал крайнее недовольство нежеланием российских граждан мужского пола безропотно умирать за него, а женщин "сидеть и не п..здеть", - пишет канал.

Конечно, отдых Путина на Валдае не обошелся без встречи со старцем. Некоторые подробности этого мероприятия, которое не увенчалось успехом и, очевидно, привело президента в ярость, также раскрывает канал.

"У Путина все явно идет не по плану и во время посещения резиденции на Валдае друг президента Юрий Ковальчук организовал Путину встречу со "старцем", который должен был подтвердить помощь "высших сил" во всех начинаниях и посулить будущие победы, но то ли президент идиот потому что в сказки верит, то ли "старец" не настоящий, а невезение продолжает преследовать Путина. Даже старый "друг" Путина Александр Лукашенко, несмотря на воскресные многочасовые уговоры, угрозы и обещания многомиллиардных кредитов, отказался проводить мобилизацию в Республике Беларусь, признавать "референдумы" и вообще вел себя не как подобает "младшему брату". Беспокойства в Дагестане, вызванные мобилизационными процессами, заставляют Путина ретироваться из Сочи. Кавказ - дело тонкое, может и сдетонировать".

Александр Лукашенко / Фото: Associated Press

Словом, не отдых, а сплошной стресс и беспокойство. Скоро Путину уже и места в стране не найдется, где можно спокойно "выдохнуть" и "отдохнуть". Но он не теряет надежды, говорят, в преддверии своего 70-летнего юбилея 7 октября планирует махнуть в Сибирь и посетить настоящие "места силы".

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