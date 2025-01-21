Тогда и сейчас: рассматриваем старый и новый наряды Иванки Трамп с инаугурации ее отца

Она каждый раз сотрудничала с именитыми брендами.

Дональд Трамп вернулся в Белый дом и стал первым в истории США президентом, который сделал это с перерывом в четыре года. Инаугурация президента прошла традиционно 20 января, а пришла поддержать его вся семья - жена, дети и внуки.

Особое внимание всегда привлекает старшая дочь президента Иванка Трамп. Поскольку она присутствовала и на прошлой его инаугурации в 2017 году, то предлагаем вспомнить, что она носила тогда и в этот раз.

В 2017 году Иванка отдала предпочтение не платью, а брючному костюму. Ее белоснежный наряд был от бренда Oscar de la Renta и включал жакет с ассиметричным подолом и зауженные брюки.

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

Образ она тогда дополнила брошью в виде флага США, серьгами и роскошной укладкой с легкими локонами в стиле Старого Голливуда.

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

В 2024 году дочь президента отдала предпочтение наряду от Dior в ретро-стиле. Ее лук включал юбку-карандаш, жакет с драпировкой и тонкую кофту.

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

Интересными деталями наряда стали шляпка на ее голове и сумка Lady Dior.

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

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