Только для избранных: у Меган и Гарри есть вторая рождественская открытка

У принца Гарри и Меган Маркл в этом году несколько рождественских открыток.

Одну герцог и герцогиня Сассекские представили публике на днях – это фотоколлаж, содержащий шесть фотографий, сделанных в этом году, в том числе снимок, на котором пара обнимает своих двоих детей – Арчи и Лилибет.

Рождественская открытка Меган и Гарри, фото: Archewell foundation

Но стало известно, что есть еще одна открытка, личная, которую пара отправила своим близким друзьям. Эту рождественскую карточку вряд ли увидит публика и на этой открытке, скорее всего, будет больше семейных фотографий и закулисных сцен из жизни пары в Монтесито, пишет express.co.uk.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Пока неизвестно, кто получит эту открытку и получат ли ее королевские родственники принца Гарри в Великобритании.

Напомним, королевские поклонники до сих пор не увидели открытку принца Уильяма и принцессы Кейт, но король Чарльз и его супруга Камилла уже представили свою карточку.

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