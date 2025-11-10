Только он и его мама: 12-летний принц Джордж впервые сопровождал принцессу Кейт на мероприятии

Принцесса Кейт и принц Джордж / © Getty Images

Для принца Джорджа мероприятие стало особенным, ведь он посетил его впервые и имел очень ответственную миссию — сопровождал свою маму. Кэтрин надела скромный наряд черного цвета — платье миди с длинными рукавами и белым воротом от Alessandra Rich, ее платье также украшала небольшая баска и пуговицы. В руке Кейт держала клатч, обула туфли на каблуках и уложила волосы в красивые волны.

Из украшений Кейт надела бахрейнские жемчужные серьги королевы Елизаветы, шотландскую серебряную брошь «Чертополох» и мак ручной работы, созданный из шелка, стекла и других натуральных материалов Иззи Эйджер, которая недавно окончила Королевскую школу рукоделия.

На следующий день, 9 ноября, королевская семья Великобритании приняла участие в параде на День памяти. Возложение венков и парад, в котором приняли участие ветераны Второй мировой войны, состоялись при участии королевской семьи почти в полном составе. В событии также приняли участие политики и высокопоставленные чиновники королевства. Кэтрин появилась в наряде от бренда Catherine Walker & Co, который носила с фетровой шляпкой.

