Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Общество
85
1 мин

Только он и его мама: 12-летний принц Джордж впервые сопровождал принцессу Кейт на мероприятии

8 ноября 2025 года король Чарльз III, королева Камилла, а также принцесса Уэльская и 12-летний принц Джордж посетили концерт в честь Дня памяти, который прошел в Альберт-холле в Лондоне.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Кейт и принц Джордж

Принцесса Кейт и принц Джордж / © Getty Images

Для принца Джорджа мероприятие стало особенным, ведь он посетил его впервые и имел очень ответственную миссию — сопровождал свою маму. Кэтрин надела скромный наряд черного цвета — платье миди с длинными рукавами и белым воротом от Alessandra Rich, ее платье также украшала небольшая баска и пуговицы. В руке Кейт держала клатч, обула туфли на каблуках и уложила волосы в красивые волны.

Из украшений Кейт надела бахрейнские жемчужные серьги королевы Елизаветы, шотландскую серебряную брошь «Чертополох» и мак ручной работы, созданный из шелка, стекла и других натуральных материалов Иззи Эйджер, которая недавно окончила Королевскую школу рукоделия.

Принцесса Кейт и принц Джордж / © Getty Images

Принцесса Кейт и принц Джордж / © Getty Images

На следующий день, 9 ноября, королевская семья Великобритании приняла участие в параде на День памяти. Возложение венков и парад, в котором приняли участие ветераны Второй мировой войны, состоялись при участии королевской семьи почти в полном составе. В событии также приняли участие политики и высокопоставленные чиновники королевства. Кэтрин появилась в наряде от бренда Catherine Walker & Co, который носила с фетровой шляпкой.

Принцесса Кейт в красивых вечерних платьях (17 фото)

85
