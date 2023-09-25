Только украинские бренды: рассматриваем гардероб Елены Зеленской во время визита в США

Во время официального визита в Соединенные Штаты первая леди продемонстрировала 6 образов от украинских дизайнеров.

Первая леди Елена Зеленская любит и поддерживает украинских дизайнеров. Появляясь на мировой арене в образах от отечественных брендов, Елена Владимировна демонстрирует, какие красивые и качественные вещи они создают. И это очень важно сейчас.

Для недавней официальной поездки в США первая леди также выбрала луки от дизайнеров из Украины, в которых сочетаются классика и современность.

Предлагаем рассмотреть гардероб Зеленской во время ее визита в Соединенные Штаты.

В США первая леди приехала в стильном костюме цвета кэмел от украинского бренда Bobkova, состоявшего из жакета с большими накладными карманами и широких брюк со стрелками. Талию она подчеркнула тканевым поясом такого же цвета. К костюму Елена подобрала бежевый топ и коричневые туфли.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

На шее у нее было разноцветное ожерелье от украинского бренда Gunia Project и кулон на деликатной цепочке, а в ушах – золотистые серьги-пусеты от отечественного бренда Guzema Fine Jewelry.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом на полях Генассамблеи ООН Елена Владимировна надела темно-синий костюм, сшитый по заказу брендом Andre Tan из ткани, изготовленной мастерами из фирменной черниговской шерсти.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Он состоял из широких брюк и жакета с белой каемочкой, которая, по словам дизайнера Андре Тана, символизирует "стремление и надежды украинского народа – белую полосу, которая всегда наступает после черной". Обута она была в черные туфли на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На шее у супруги президента был небольшой кулон на цепочке, а в ушах – элегантные серьги с жемчугом от Gunia Project.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Получить награду Clinton Global Citizen Award от супругов Клинтонов Елена Зеленская вышла в черных брюках-палаццо от бренда Six и элегантной белой блузке от AMG с воротником с драпировкой и епископскими рукавами. Лук первая леди дополнила черным кожаным поясом, который красиво завернула на талии.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская посетила Метрополитен-музей в Нью-Йорке в деловом сером костюме-тройке от украинского бренда DOT. Наряд она сочетала с черными остроносыми туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

К лацкану она прикрепила символическую брошь из позолоченного серебра в виде петушка ручной работы от Gunia Project.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Для встречи с президентскими супругами Байденов в Белом доме Елена Владимировна выбрала стильный костюм молочного оттенка от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko, состоявший из штанов-палаццо и удлиненного жакета с воротником-стойкой. Обута она была в кожаные туфли на шпильках цвета хаки.

Елена и Владимир Зеленски, Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Образ первая леди дополнила одной из любимых брошей в виде карты Украины от Gasanova. Уши Елена украсила золотыми серьгами-кольцами от Dukachi.

Елена Зеленская и Джилл Байден / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская и Джилл Байден / Фото: Instagram Елены Зеленской

Во время посещения Джорджтаунского университета в Вашингтоне Зеленская предстала в роскошной белой вышиванке "Полтавская" из общей коллекции бренда Etnodim и Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара". За основу взяли фрагменты вышиванок XVIII-XX веков, которые по сей день хранятся в Музее Гончара. Ее Елена скомбинировала с черными брюками-палаццо с кожаным поясом и черными туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, в Канаду Елена Зеленская прибыла в стильном карамельном костюме от украинского бренда Gasanova. На жакете была изыскана брошь "Полин, Євшан-Зілля" от бренда Ruslan Baginskiy, символизирующая возвращение домой.

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