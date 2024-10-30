Том Паркер-Боулз рассказал о здоровье короля Чарльза: чем поделился сын Камиллы

Пасынок короля Чарльза поделился историей о том, как жила его семья после того, как у монарха диагностировали рак.

Сын королевы Камиллы заявил, что в начале этого года диагноз "рак" у короля стал "тревожным" моментом для семьи.

49-летний Том Паркер Боулз рассказал о своих чувствах после того, как его отчиму поставили диагноз в новом интервью журналу People.

Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

"Король силен. Он делает то, что может. Он следует советам своих врачей. Держим пальцы крестиком, тьфу-тьфу-тьфу. Это ужасная болезнь, и когда кто-то из ваших близких заболевает ею в любой форме, это очень тревожно. Но моя мать тоже сильная. Она поддерживает его во всем. Я думаю, это прекрасно, когда рядом с тобой есть кто-то, кого ты любишь. Я невероятно горжусь ею. Она в том возрасте, когда большинство людей думают об уходе на пенсию, но она никогда не жалуется, она просто справляется", - поделился откровением Том Паркер-Боулз.

Сын Камиллы – автор книг и кулинарный критик, а его многочисленные интервью связаны с выходом новой книги "Кулинария и корона". Естественно, во время этих бесед, Тома часто спрашивают о его королевских родственниках.

Том Паркер-Боулз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, во время недавнего тура по Австралии и Самоа королю Чарльзу врачи разрешили прервать курс лечение, но по возвращению в Лондон Его Величество продолжил его. Дворец уже анонсировал, что Чарльз и Камилла планируют вернутся к обычным королевским турам в следующем году. Один из них запланирован на весну, а другой — на осень, что говорит о том, что прогнозы у короля Чарльза весьма благоприятные, но, конечно, монарху следует сперва получить разрешение своей медицинской команды.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: