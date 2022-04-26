Томас Маркл назвал принца Гарри "идиотом" и заявил, что сам поедет на платиновый юбилей королевы в Лондон

Принц Гарри и его супруга Меган в этом месяце навестили королеву Елизавету II в Виндзоре и обещали монарху привезти на празднование ее платинового юбилея в июне своих детей – Лилибет и Арчи.

Однако уже потом во время интервью, которое принц Гарри дал в рамках Invictus Games в Гааге, он обмолвился, что пока не уверен, что сможет приехать, поскольку его семье в Британии все еще грозит опасность.

Отец Меган Маркл – Томас Маркл – назвал после этого Гарри "идиотом" и заявил, что от семейства Маркл на праздновании юбилея королевы точно будет присутствовать один человек, и этот человек – он сам. Так отец Меган объявил о своем намерении посетить Великобританию в июне 2022 года.

Королева Елизавета II и Меган с Гарри / Associated Press

На вопрос, ожидал ли он, что Меган и Гарри будут в Лондоне во время празднования, Том Маркл сказал: "У меня такое чувство, что, если они узнают, что я приеду, они не приедут. Но если они придут, я бы хотел связаться с ними, поговорить с ними и попытаться выяснить, что случилось и как мы можем это исправить".

Как пишет Daily Mail, в интервью Дэну Вуттону на GB News 77-летний Маркл рассказал, что в июне он прилетит в Лондон, чтобы попытаться воссоединиться с дочерью Меган и впервые встретиться с Гарри и его внуками Арчи и Лилибет. Как это будет возможно, если Гарри и Меган еще и сами не решили, поедут ли на празднование, не известно. Да и если поедут, вряд ли у Томаса будет возможность попасть в Букингемский дворец.

"Я с нетерпением жду этого момента (приезда на юбилей). Я собираюсь проявить уважение к королеве и убедиться, что королева понимает, что вся моя семья уважает ее и членов королевской семьи. Мы восхищаемся ими и хотим, чтобы они знали, что мы относимся к ним так же, как и к Англии.

Меган и Гарри в Нидерландах / Associated Press

Я хотел бы встретиться с принцем Чарльзом и поблагодарить его за то, что он провел мою дочь под венец, а также встретиться и поговорить с ним, потому что я думаю, что теперь у нас много общего. Наши дети почти оба стали призраками", - говорит Томас.

Ранее мужчина раскритиковал Гарри и Меган за то, что они не взяли с собой Арчи и Лилибет, когда посещали королеву в начале этого месяца перед их выступлением на "Играх непобежденных" в Нидерландах.

Напомним, Том не присутствовал на свадьбе дочери в 2018 году из-за того, что восстанавливался после операции на сердце. С тех пор отношения между отцом и дочерью прервались.

Меган и Гарри / Associated Press

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