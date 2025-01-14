Томас Маркл сделал неожиданное заявление о первом муже своей дочери Меган: что он сказал

В беседе с журналистами Mail on Sunday Томас Маркл заявил, что считает, его дочь Меган должна была остаться со своим первым мужем (им был режиссер Тревор Энгельсон) и поделился мыслями по поводу их развода, сказав:

"Мне очень нравился Тревор. Я не думаю, что он когда-либо понимал, почему она его бросила".

Тревон Энгельсон и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В этом же интервью господин Маркл рассказал о том, что уже много лет не общается со своей дочерью Меган и никогда не видел своих внуков – принца Арчи и принцессу Лилибет. И сейчас хочет переехать из Росарито (Мексика), где он проживает, в Юго-Восточную Азию, чтобы провести последние годы жизни с "более добрыми" людьми.

Отметим, Меган и ее второй муж принц Гарри сейчас сосредоточены на помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии. Несколько дней назад супруги посетили конференц-центр Пасадены, который в настоящее время служит местом эвакуации жертв лесного пожара Итон, возникшего в соседней Альтадене.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

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