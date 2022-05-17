Тонкий намек на поддержку Украины: королева Елизавета II выбрала особенный наряд для публичного выхода

Не секрет, что образы Ее Величества всегда продуманы до мелочей. Не удивимся, если и сегодняшний лук Елизаветы II в желтом цвете с голубым декором в виде цветка на шляпке - это красивый жест поддержки нашей стране.

Королева Великобритании демонстрирует подданным, что освобождать трон не собирается и - вопреки некоторым трудностям с мобильностью - монарх все же изредка, но появляется на публике.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Сегодня, 17 мая, Ее Величество лично открывала мемориальную доску в честь официального открытия линии "Элизабет" на вокзале Паддингтон в Лондоне.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева встретилась с персоналом, ключевым сотрудниками проекта Crossrail, а также с персоналом Elizabeth Line, который будет управлять железной дорогой. Изначально присутствовать на открытии должен был младший сын королевы принц Эдвард, но в последний момент Елизавета II решила сделать это лично.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

По прибытии королеву приветствовали премьер-министр, мэр Лондона, министр транспорта и комиссар транспорта Лондона.

Королеве вручили карту Oyster и показали, как использовать ее в автомате по продаже билетов, она также прошла к платформе линии "Элизабет", где ей рассказали о дизайне новых станций и поездов.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева выглядела прекрасно и была одета в желтое пальто и шляпу с голубыми цветами. Возможно, это тонкий намек Ее Величества на поддержку Украины, ведь Великобритания, в целом, и ее премьер-министр Борис Джонсон, в частности, оказывают значительную помощь нашей стране во время войны с Россией.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Напомним, в выходные королева посещала праздничное конное шоу, организованное в честь ее платинового юбилея в Виндзоре.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

А вот на прошлой неделе она решила не присутствовать на открытии государственного парламента, где впервые за 59 лет ее заменял старший сын принц Чарльз.

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