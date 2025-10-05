Принцесса Кейт и принцесса Анна / © Getty Images

Некоторые из них считают, что такое «коллективный серый лук» был посланием для принца Гарри, герцога Сассекского.

Поклонники считают, что синхронизированный серый цвет — это тонкий намек на печально известную жалобу принца Гарри на «мужчин в серых костюмах» — выражение, которое использовала его покойная мать, принцесса Диана, имея ввиду служащих при дворце.

Принц Гарри в Лондоне / © Getty Images

Недавно представитель принца Гарри публично высказался о визите герцога в Лондон и его встречу с королем Чарльзом и опроверг утверждения о том, что после этой встречи с отцом Гарри почувствовал себя «официальным гостем», а не членом семьи, назвав это сообщение «категорически ложным» и предположив, что это все слухи дворцовых служащих, которые не желают примирения Гарри с отцом.

В сером костюме на этой неделе появилось на публике сразу несколько членов семьи. Принцесса Уэльская посетила визитом на авиабазу ВВС Конингсби в Линкольншире. Она была в костюме Bella Freud, надев под жакет, соответствующий серый топ от Alexander McQueen и обула черные туфли-лодочки на каблуках Stuart Weitzman.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Анна выбрала серый жилет в клетку и соответствующие брюки для своего визита в Киев.

Принцесса Анна в Киеве / © Associated Press

Да и сам монарх облачился в серый костюм, приехав на встречу с представителями фонда короля «35 до 35».

«Высокопоставленные члены королевской семьи в серых костюмах — это просто уморительно. У них отличное чувство юмора, показывающее, что именно они принимают решения, а не какие-то выдуманные теневые персонажи, которых вы тут выставляете», — заявил один из подписчиков в соцсетях на появившиеся домыслы.