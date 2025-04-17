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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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153
Время на прочтение
1 мин

Торт со свечами и балет: как королева Маргрете отпраздновала 85-й день рождения

Праздник прошел в дружественной семейной обстановке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Маргрете II

Маргрете II / © Getty Images

Ее Величество королева Маргрете отпраздновала свой 85-й день рождения банкетом в Купольном зале дворца Фреденсборг. Стол был украшен молодыми ветками и пасхальными яйцами, которые Ее Величество сама разрисовывала на протяжении многих лет.

Сама королева надела на это празднование белую кружевную блузу, которую украшал красный бант, а также красную юбку. Также она надела золотые украшения с рубинами.

Во время ужина королева Маргрете была приятно удивлена пением хора девушек.

Также сюрпризом вечера стал десерт — праздничный торт с зажженными свечами, как и положено в день рождения. Королева задула свечи и явно была в восторге.

Затем Театр пантомимы показал отрывки из балета, художником по костюмам для которого выступила сама королева.

Среди гостей можно было увидеть старшего сына Маргрете короля Фредерика X и ее сестер Бенедикту и Анну-Марию.

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Датская золушка Анне-Софи Торнсе Олесен и королева Маргрете II / © Getty Images

Датская золушка Анне-Софи Торнсе Олесен и королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Associated Press

Королева Маргрете II / © Associated Press

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

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