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Торт со свечами и балет: как королева Маргрете отпраздновала 85-й день рождения
Праздник прошел в дружественной семейной обстановке.
Ее Величество королева Маргрете отпраздновала свой 85-й день рождения банкетом в Купольном зале дворца Фреденсборг. Стол был украшен молодыми ветками и пасхальными яйцами, которые Ее Величество сама разрисовывала на протяжении многих лет.
Сама королева надела на это празднование белую кружевную блузу, которую украшал красный бант, а также красную юбку. Также она надела золотые украшения с рубинами.
Во время ужина королева Маргрете была приятно удивлена пением хора девушек.
Также сюрпризом вечера стал десерт — праздничный торт с зажженными свечами, как и положено в день рождения. Королева задула свечи и явно была в восторге.
Затем Театр пантомимы показал отрывки из балета, художником по костюмам для которого выступила сама королева.
Среди гостей можно было увидеть старшего сына Маргрете короля Фредерика X и ее сестер Бенедикту и Анну-Марию.