Торжественный момент: Гарри и Уильям открыли памятник принцессе Диане

В Затонувшем саду Кенсингтонского дворца состоялось открытие статуи принцессы Дианы.

Официально открыли памятник в день 60-летнего юбилея принцессы Уэльской. Автором статуи стал скульптор Иэн Рэнк-Бродли, он работал над проектом с 2017 года. Для принцев Уильяма и Гарри было важно, чтобы их маму Диану изобразили молодой и жизнерадостной. Накануне сад был немного перепланирован под статую, и были высажены более четырех тысяч новых растений, в том числе и незабудки и душистый горошек – любимые цветы принцессы Дианы.

Принц Уильям и принц Гарри, открыли статую своей матери Дианы, принцессы Уэльской / Getty Images

Герцог Кембриджский и герцог Сассекский воссоединились в этот день на долгожданном открытии статуи их покойной матери Дианы, принцессы Уэльской. Впервые после скандала братьев сфотографировали вместе в день похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Также на мероприятии присутствуют близкие родственники принцессы, ее сестры Сара и Джейн и брат Чарльз Спенсер, а также скульптор Иэн Рэнк-Бродли и дизайнер сада Пип Моррисон, пишет Hello!.

Скульптура изображает Диану с тремя детьми. Это некая метафора, которая показывает ее многолетнюю работу в благотворительной сфере. Под статуей находится постамент с именем принцессы и датой, когда ее сыновья открыли этот памятник миру. Также есть мемориальная доска со словами стихотворения, использованного на мемориале Диане в 2007 году. На нем написано: "These are the units to measure the worth, Of this woman as a woman regardless of birth. Not what was her station? But had she a heart? How did she play her God-given part?"

Также сегодня поклонники несут цветы, фотографии и открытки в память о принцессе Диане к воротам Кенсингтонского дворца.

Associated Press

